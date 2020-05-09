كواليس "رامز مجنون رسمي" تحمل سخرية من الزمالك.. ومرتضى يرد بلفظ جارح !

المصدر: محمد الحتو – دبي

حملت تعليقات الفنان المصري رامز جلال مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" على قنوات "إم بي سي"، سخرية من نادي الزمالك المصري ولاعب القلعة البيضاء الدولي طارق حامد الذي حل ضيفاً، الجمعة، على البرنامج، وتعرض في الكواليس لإهانات أبرزها وصفه -وإن كان على سبيل المزاح- بـ"قليل الأدب"، والحديث عن مستحقاته التي كانت عالقة مع الزمالك!.

وكانت مذيعة البرنامج أروى -لدى تمهيدها طريق الملقلب لرامز جلال- قد وجهت أسئلة عدة مثيرة للجدل لطارق حامد، أبرزها: "5 في 12 كام؟"، فرد: "مش فاكر" فعلق رامز جلال من الكواليس: ده ضايع .. ما بيقبضش فمش عارف"، وعادت المذيعة لتسأل: "بتاخد مستحقاتك في ميعادها؟"، فرد: "آه تمام"، فيما علق رامز: "بياخد مستحقاته بأسنانه"، في إشارة إلى الأزمة السابقة بين اللاعب ورئيس الزمالك على حول المستحقات المالية.

وكان طارق حامد كتب على حسابه على "إنستغرام" خلال أزمته مع ناديه العام الماضي: "انتظرت وصبرت كثيرا لأجل أنهم يحبوني وأحبهم لكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى"، ولكنه عاد واتفق مع النادي على شروط العقد الجديد.

المفارقة أن رامز جلال لم يتمكن من التمادي على طارق حامد وجهاً لوجه، فتعليقات الكواليس لم يعلم بها لاعب الزمالك وقتها، وعندما خرج رامز لمفاجأة "قلب الأسد" اضطر لاختصار فقرة "الثعبان" التي يخيف بها ضيوفه، وأبرز المشاهد التي تهم الجماهير كانت بمحاولة رامز جلال اللعب على الوتر الأهلاوي – الزملكاوي، فقال: "الأهلاوية موصيني عليك"، فجاء الرد بارداً وراقياً من لاعب يعشقه الملايين من الجماهير المصرية في كلا القطبين بقوله: "الأهلاوية ناس محترمة".

وبعد دقائق من الحلقة، فرح نادي الزمالك بالمظهر الذي بدا عليه طارق حامد، وكانت المفارقة الغريبة قرار الإدارة برفع الغرامة الموقعة على اللاعب سابقاً لظهوره في الحلقة، وقال مرتضى منصور على حسابه في "فيسبوك": "تم رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي كانت مقدره ب 500 ألف جنيه بسبب ظهوره مع (المجنون التافه) رامز جلال وذلك بعد أن لقنه (علقة) في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله"، مضيفاً: "طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية".

يذكر أن رامز جلال يحرص في حلقاته مع اللاعبين الكشف عن انتماءه الرياضي وتشجيعه للنادي الأهلي، ويحاول إرضاء جماهير النادي الذي يشجعه على حساب الزملكاوية الذين ظلوا غاضبين منه لكونه أساء للنادي الأبيض من خلال استضافته للاعبي الاهلي في الحلقات السابقة وهم: المحترف التونسي علي معلول، محمود كهربا، ومحمد الشناوي، وكانت أسئلته وردود اللاعبين مستفزة لنادي الزمالك الذي تقدم ببلاغ رسمي لوقف البرنامج لكن المدعي العام في مصر رفض الدعوى.

من جهتها، أعربت جماهير الزمالك عن فخرها بنجمها بعد الصورة التي ظهر عليها في الحلقة، وقال مشجع يحمل اسم "الهيبة" على حسابه في "تويتر": "الاسد يبقي أسد.. طارق حامد هو نجم اليوتيوب وليس رامز جلال"، وعلق المشجع عامر جابر ساخراً: "المذيعه لطارق حامد: بتيجي الإمارات كتير.. طارق حامد: اه بنيجي ناخد السوبر من الاهلي ونرجع".

أما حساب "الكورة المصرية" فقال مازحاً: " سيد عبد الحفيظ : ازاي مفيش فقرة التعبان في حلقة طارق حامد زي حلقة كهربا وعلي معلول اتحاد الكورة لو هيسكت احنا الأهلي ومش هنسكت عالمهزلة دي".

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