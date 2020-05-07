بالصور: جمهور الزمالك "مقهور" بعد منح استاد القاهرة للنادي الأهلي.. و"ماذا بعد"؟!

المصدر: محمد الحتو – دبي

انفجر جمهور نادي الزمالك المصري غضباً من صحيفة "ماركا" الإسبانية التي أطلقت عبر موقعها الرسمي استفتاء لاختيار أجمل ملعب نادي في العالم، بمشاركة استاد القاهرة الدولي الذي أدرجته باسم غريمه التقليدي الأهلي فقط، على الرغم من أن الناديين يتقاسمان اللعب على هذا الملعب في المباريات المحلية والقارية.

وأثارت الصحيفة الإسبانية استياء جماهير الزمالك خصوصاً أنها حين أشركت استاد محمد الخامس في المغرب ضمن المرشحين للفوز بالاستفتاء ذكرت بأن الملعب يخص ناديي الوداد والرجاء معاً.

وانهالت التعليقات الزملكاوية الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها من المشجع "باهر عثمان" الذي قال على حسابه في "تويتر": "بعد تصدر النادي الأهلي استفتاء أجمل شعار لنادي رياضي تستمر مشاركة ماركا الإسبانية في المؤامرة الكونية على نادي الزمالك بوضع استاد القاهرة الدولي في استفتاءها الحالي كملعب للنادي الأهلي دون ذكر الزمالك علما بوضع ملعب محمد الخامس كملعب للرجاء والوداد معا".

وكانت صحيفة "ماركا" قد أعلنت قبل أيام عن فوز الأهلي بالمركز الأول في استفتاء سابق يتعلق بـ"أجمل شعار في العالم" بعد أن حصد ثلاثة ملايين صوتاً متفوقاً على الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني بـ 2.7 مليون صوتاً وخلفهما كوكبة الفرق العالمية ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وبايرن ميونيخ وآخرن وفقاً لاختيارات أكثر من 10 ملايين مشجعاً شاركوا بالاستفتاء.

وشكك الزملكاوية في نتيجة هذا الاستفتاء، وتناقلوا صوراً لطرق غير مشروعة يلجأ إليها جمهور الأهلي من أجل التصويت عشرات المرات عبر مشارك واحد فقط الأمر الذي سهل وصول الأهلي للمركز الأول على حساب أندية تمتلك شعبية عالمية بحجم ريال مدريد.

وعلق المشجع عبدالرحمن عصام في "تويتر": "قول لصفحة الزمالك الكلام ده مش صحيح لأن الرجاء نفسه استخدم نفس طريقة التصويت وخسر".

من جهته، قال المشجع محمد ثروت: "الصحيفة دي بتلعب على وتر الاهلاوية وعارفين انهم هيزودا الترافيك"، فيما ذكر المشجع محمد شعاب بأن "استفتاء أجمل شعار في العالم يثبت حقيقة واحدة ان جمهور الاهلي أضعاف أضعاف جمهور الزمالك مع جمهور الرجاء المغربي مجتمعين".

وفي المقابل، رد المشجع الأهلاوي محمد البهناسي: "جماهير الزمالك تساعد جماهير الرجاء للفوز بأجمل شعار في العالم وجماهير الوداد تساعد جماهير الأهلي وقد تخلو عن شعارهم من أجل فوز منافسيهم.. أمر عجيب".

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