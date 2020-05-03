إسبانيا تمنع كريستيانو رونالدو من مغادرة البرتغال إلى إيطاليا

المصدر: أحمد طارق-دبي

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صعوبات في العودة إلى إيطاليا، من أجل الاستعداد لاستئناف التدريبات رفقة فريقه يوفنتوس، والمتوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وذكرت صحيفة "فوتبول إيطاليا"، أن عودة رونالدو، إلى إيطاليا سوف تتأجل لفترة أطول إجباريا، خاصة وأن طائرته الخاصة متواجدة في العاصمة الإسبانية مدريد، وبسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإسبانية، على الطيران، فقد تم منع إقلاع الطائرة.



أضاف التقرير الإيطالي، أن السلطات الإسبانية، منعت إقلاع طائرة النجم البرتغالي، نحو مسقط رأسه فى جزيرة ماديرا، الأمر الذي قد يتسبب في بقاء اللاعب فترة أخرى هناك.

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