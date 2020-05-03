بالصور: قصر هازارد 6 غرف نوم و10 حمامات.. تعرف إلى ثمنه

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشرت صحيفة "صن" البريطانية اليوم تقريراً عن قصر نجم ريال مدريد الإسباني، البلجيكي إدين هازارد الذي يمتلكه في حي لافينسا أحد الأحياء الراقية في العاصمة مدريد، ويبلغ ثمنه 12,5 مليون دولار.

وقالت الصحيفة: "يضم القصر ست غرف نوم و 10 حمامات لأسرته المكونة من خمسة أفراد (زوجته ناتاشا وأبنائه يانيس وليو وسامي)، ويحتوي المنزل الضخم على حوض سباحة كبير، بالإضافة إلى صالة رياضية فضلاً عن كل وسائل الاسترخاء والترفيه من منتجع صحي، وملعب تنس، وصالة سينما منزلية".

وأضافت الصحيفة أن "المنزل مجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة".

يذكر أن هازارد انتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد الصيف الماضي مقابل 100مليون يورو ويمتد عقده حتى 2024.

ويرى جمهور "الميرينغي" أن هازارد لم يكشر عن أنيابه بعد، إذ غيبته الإصابات عن كثير من مباريات الريال وأهمها "كلاسيكو الأرض" ضد الغريم التقليدي برشلونة، ولكن جائحة كورونا قد تكون فرصة مناسبة له للتعافي التام من الإصابة وتدعيم صفوف النادي الملكي في بقية مشوار الموسم.

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