أجور محمد صلاح وفنايين مصر تستفز رواد مواقع التواصل الإجتماعي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اختلفت الأراء بين مؤيد ومعارض لإعلان محمد صلاح الجديد الذي ظهر فيه مؤخراً برفقة 10 نجوم من الفنانين المصريين في إعلان لشركة فودافون المصرية للإتصالات، وذلك بعدما كشفت بعض المواقع الأرقام الخيالية التي تقاضاها الفنانون نظير هذا الإعلان في زمن كورونا، وبعد فترة من الهجوم على هذه المبالغ الخيالية والتي من الأولى أن تذهب لخط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين في مواجهة وباء كورونا.

وظهر خلال الإعلان الذي غنت فيه المطربة شيرين عبد الوهاب، قائمة طويلة من المشاهير على رأسها نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وابنته مكة، والفنانة منى زكي وأبنائها، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة وحفيده، والفنان هشام ماجد، والفنان شيكو، والفنان أحمد فهمي، والفنانة إسعاد يونس، والفنان محمد هنيدي، وأمينة خليل، والفنان أمير عيد، وبهاء أحمد، كما حصد نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكشفت الصحافة المصرية عما تقاضاه محمد صلاح وعدد من الممثلين خلال الإعلان وذلك وفق الترتيب التالي:

حيث تصدر اللاعب محمد صلاح قائمة أجور الفنانين المشاركين بالإعلان؛ إذ تقاضى 2 مليون و300 ألف دولار أمريكي، أي حوالي 45 مليون جنيه مصري .

وتساوى أجر كل من الفنان محمد هنيدي والفنان أمير عيد، بـ 500 ألف جنيه، وحصلت الفنانة منى زكي على مليون جنيه مصري.

فيما كان نصيب الفنانة شيرين، التي قدمت أغنية الإعلان، على 4 مليون جنيه.

وبالرغم من فكرة الإعلان والتصوير عن بعد تماشيًا مع مبادرة خليك في البيت والسلامة العامة، إلا أنه في الوقت نفسه استفز المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وتسائلوا: "كم سيتقاضى 11 نجم"، بالطبع الإجابة أرقام فلكية تستفز مشاعر وعقول العملاء.



وقال أحد المتابعين: "المستفز أكثر من رامز جلال، الفلوس اللى صرفتها فودافون فى إعلان واحد، إيه كمية النجوم دي، محمد صلاح".

وقالت متابعة أخرى: “محمد صلاح واخد كام، منى زكي، هنيدى، إسعاد يونس، شيكو وهشام وفهمى، وانتاج الأغنية نفسها وشيرين، واتبقى كمان معاهم شوية فكة جابوا بيهم أمير عيد وبتاع شارموفرز، الفلوس دى كان ممكن تعملكم 20 فرع و20 محطة تقوية في أماكن الشبكة فيها تعبانة".



وأضاف متابع أخر: "إعلان استفزازي بمعني الكلمة، راعوا ظروف الناس وأحوالهم، كل ممثل ساكن في فيلا وعربيات مش عربية أنا مبتكلمش على رزق حد لكن راعوا ذو الحاجة".

وتابعت أخرى: "مش كنتم اتبرعتم بفلوس الإعلان للناس اللي أشغالها وقفت بسبب كورونا تخيلوا كنتم هتفتحوا كام بيت الله أعلم بحالهم".

وقال أخر: "كنت هنبسط أوي لو شفت في إعلان فودافون النجوم بجد، دكتور بيتواصل مع أهله من مستشفى العزل، ظابط مقفولة عليه الراحات بيكلم ولاده من كمين في الصحراء، ده لو لقى شبكة أصلا، أو واقف خدمة على طريق في عز الليل، مهندس في موقع إنشائي شغال في التراب وسط العمال، أنا اتعلمت من أزمة كورونا مين الجدعان، ومين بتوع أوقات الفراغ".

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