كورونا لم يعلق مباريات دوري أوروبي.. فأوقفته قطة "حامل"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يواصل الدوري البيلاروسي لكرة القدم مبارياته، وهو يعتبر الدوري الأوروبي الوحيد الذي لم يتوقف حتى الآن، رغم تفشي فيروس كورونا بهذا الشكل في أوروبا، لكن اضطر حكم إحدى المباريات إلى إيقاف المباراة، بسبب اقتحام قطة «حامل» أرض الملعب.

وكان الدوري البيلاروسي قد اتخذ قرار استمرار المباريات، مع اتخاذ إجراءات وقائية بسيطة قبل دخول الجماهير إلى الاستاد (قياس الحرارة)، لكن بعيداً عن إجراءات الحظر وإيقاف المباريات، مثل بقية البطولات الأوروبية.

وتفصيلاً.. اقتحمت قطة مباراة في الجولة السادسة من الدوري البيلاروسي، حيث فوجئ الجميع بدخول قطة «حامل» إلى أرض الميدان، في الشوط الأول من المباراة التي جمعت ناديَيْ سموليفيتشي ودينامو مينسك، أمس الجمعة، لكن سرعان ما أبعدها جامع الكرات الموجود إلى جانب حدود المستطيل الأخضر، إلا أن القطة عادت من جديد في الشوط الثاني من المباراة، لكنها بقيت مستلقية على حافة الميدان تتابع مجريات اللقاء الذي انتهى لمصلحة سموليفيتشي 3-1.