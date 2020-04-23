قرار صادم للمشجعين في الدوري الإسباني لكرة القدم

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، خافيير تيباس، عن قرار يتم الإعداد له، وقد يكون صادما جدا للمشجعين والجمهور في الدوري، حيث من المتوقع والمنطقي بالنسبة له أنه لن يحضر الجمهور المباريات حتى العام المقبل.

وقال تيباس في تصريح صحافي نقلته صحيفة "أس" الإسبانية اليوم أنه "من غير المنطقي أن يحضر الجمهور المباريات في الفترة المقبلة لأنه لن يتم توفير لقاح ضد فيروس كورونا إلا في العام المقبل".

وقالت الصحيفة إن حديث تيباس بمثابة القرار الذي سيعلن قريبا بالنظر إلى منصبه كرئيس للرابطة، وعادته في التهيئة لأي قرار من خلال تصريحات صحافية مسبقة.

يذكر أن الدوري الإسباني متوقف ككل الدوريات في العالم منذ منتصف مارس الماضي، ويتصدر برشلونة الليغا بفارق نقطتين عن ريال مدريد.