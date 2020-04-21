ساديو ماني يحسم موقفه مع ليفربول

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، موقف السنغالي ساديو ماني، المهاجم الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن "أنفيلد" معقل "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن السنغالي حسم موقفه، بالاستمرار مع ليفربول، لكن في حال وصلت الأمور إلى الفراق بينه وبين الفريق الانجليزي فقد قرر الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لا سيما أن مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان، يصر على ضم صاحب الـ28 عاماً خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى صعوبة رحيل ماني عن ليفربول في ظل امتلاكه عقداً مع "الريدز" يمتد حتى 2021، بالإضافة إلى أن ليفربول ليس من الأندية التي تفرط في نجومها، رغم ما حدث مع البرازيلي فليب كوتينيو، بعد أن ضغط الأخير للرحيل عن النادي.

يذكر أن ماني من العناصر الأساسية في ليفربول منذ انضمامه إلى معقل "الريدز" سنة 2016، قادماً من ساوثهامبتون، نظير 34 مليون يورو، وقدم في الموسم الحالي أداءً لافتاً مع ليفربول، نجح خلاله في تسجيل 18 هدفاً و12 تمريرة حاسمة، وتقدر القيمة السوقية الحالية لساديو ماني بـ120 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركيت"، وبالتالي سيكون التعاقد معه مكلفاً للغاية، وهو أمر قد يصعب المهمة أمام ريال مدريد في حال أراد الحصول على خدماته، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تفرضها أزمة تفشي فيروس "كورونا المستجد".