قطة بلا شعر توتر علاقة الملك توتي مع زوجته.. "الطلاق وارد"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قال نجم روما السابق الدولي الإيطالي فرانشيسكو توتي الملقب بـ "الملك" أن قطة صغيرة كادت تتسبب في طلاقه من زوجته، عارضة الأزياء إيلاري بلاسي.

وأوضح توتي لموقع "ميل أون لاين" البريطاني أن "قطة بلا شعر تهدد حياتي الزوجية.. كنت غاضبا من زوجتي بعدما اشترت قطة بلا شعر وسمتها دونا باولا، وأصبحت علاقتنا متوترة جدا بسبب تلك القطة".

وتابع: "أرادت إيلاري تبني القطة بأي ثمن، لكنني رفضت الفكرة تماما.. ولكن ولأن جميع القرارات في أسرتنا تتخذها زوجتي، فقد قررنا إيواء القطة في بيتنا"، وتابع: "لم أتحدث مع زوجتي لعدة أيام، ولكن في النهاية وقعت في حب القطة".

وكان توتي قد اعتزل في 2017 بعد مسيرة حافلة في الملاعب.