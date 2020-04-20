الدوري الإسباني يعود في يونيو المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت صحيفة "إس" الإسبانية، عن توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة "الليغا"، إلى قرار تحديد يونيو المقبل، كموعدٍ محتمل لاستكمال الجولات المتبقية في الدوري الإسباني للموسم الحالي.

ووفقاً للصحيفة، عقد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة "الليغا"، مساء أمس الأحد، اجتماعاً، لمناقشة سيناريوهات استكمال الدوري الذي توقف منذ مارس الماضي جراء الأوضاع الصحية التي تشهدها إسبانيا وغالبية الدول العالمية، بسبب تفشي "فيروس كورونا المستجد"، ليتم خلال الاجتماع تحديد يومي الخامس أو 12 يونيو المقبل، كموعدٍ محتمل لعودة انطلاق عجلة الدوري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماع الذي جميع المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا، مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لوريس وربياليس، ورئيس رابطة "الليغا" خافيير تيباس، امتد لثمانية ساعات، من أجل الاتفاق على استكمال المسابقات المحلية، وذلك بعد أن كان الاتحاد الإسباني قد اقترح سابقاً إلغاء الموسم الحالي من "الليغا"، واعتبار برشلونة فائزاً بصفته متصدر المتسابقة، وهو ما اعترض عليه رئيس رابطة "الليغا" تيباس.

ويذكر، أن تفشي فيروس "كورونا المستجد" كان وراء اتخاذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم في 12 مارس الماضي، قرار إيقاف مسابقة "الليغا" ودوري الدرجة الأولى، مع العلم أن برشلونة هو الفريق الذي يعتلي الصدارة مع ختام الجولة 27 برصيد 58 نقطة، بفارق النقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب رصيد 56 نقطة، فيما يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 47 نقطة، وبفارق النقطة عن ختيافي صاحب المركز الرابع.

