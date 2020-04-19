بالفيديو.. شبيه محمد صلاح يظهر في إعلان طريف بالإمارات لمحاربة "كورونا"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأول إعلان قام به شبيه محمد صلاح، الذي يعمل حالياً في الإمارات، وكان لإحدى الكافيهات التي أظهرت طريقة التعامل مع الوضع الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا، عند تقديم القهوة لعملائها.

وكان المهندس المصري أحمد بهاء، شبيه لاعب ليفربول، محمد صلاح، قد فجر مفاجأة من قبل خلال مقابلة تلفزيونية له بأنه يصور بعض الإعلانات الخاصة بالشركات بديلاً عن اللاعب المصري محمد صلاح بسبب انشغال الأخير. وأوضح أنه صوّر عدداً من المقاطع بدل نجم الكرة العالمي الشهير في بعض الاعلانات التي لاقت رواجاً في مصر، ومنها "إعلان شركة فودافون وشركة بيبسي، كما أضاف أنه يصور الجزء الخاص بمصر على أن يتم بقية التصوير في إنجلترا من جانب صلاح.

ويعتبر أحمد بهاء النسخة الأصلية في الشبه مع نجم كرة القدم المصرية، وظهر بعد ذلك أكثر من شبيه له، إلا أنه يظل القريب من النجم المصري محمد صلاح.

وكان أحمد بهاء قد استقر للعمل في الإمارات، حيث يوجد حالياً في إمارة رأس الخيمة للعمل، وظهر أخيراً في أول إعلان له، ولاقى الإعلان الكثير من التعليقات “مو صلاح”.