صحيفة: ألفيس وإنييستا أبرز من تواجهوا في مونديال الإمارات للشباب 2003

المصدر: معاذ كمبال - دبي

اختار تقرير نشرته صحيفة «90 دقيقة» الإسبانية، أمس، الثنائي البرازيلي داني ألفيس والإسباني أندرياس إنييستا، كأبرز الوجوه التي تزامنت بمونديال كأس العالم للشباب في النسخة التي استضافتها الإمارات، بينما اختارت الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيسك فابريغاس، كأبرز الذين تزامن حضورهما في النسخة اللاحقة التي أقيمت في هولندا عام 2005، فيما تزامن الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي مع الظاهرة الفرنسية تيري هنري، في مونديال ماليزيا 1997.

واستغلت الصحيفة الإسبانية فترة توقف الرياضة حول العالم بسبب وباء «كورونا»، وبدأت دراسة الظواهر الرياضية، إذ ذكرت أن مونديال الإمارات، الذي أقيم في الفترة من 27 نوفمبر إلى 19 ديسمبر 2003، شهد مواجهة مثيرة بين البرازيلي داني ألفيس واللاعب إنييستا اللذين تزاملا لاحقاً في فريق برشلونة الإسباني، وحققا معاً العديد من الألقاب للعملاق «الكتالوني».

وأشار التقرير إلى أن المونديال الإماراتي شهد وصول المنتخب البرازيلي للمباراة النهائية، بعد فوزه على الأرجنتين (حاملة اللقب)، بينما تأهلت إسبانيا على حساب كولومبيا، وشهدت المباراة النهائية مواجهة بين ألفيس وإنييستا وفاز الأول باللقب العالمي، بينما احتلت إسبانيا المركز الثاني في البطولة، وجاءت كولومبيا ثالثاً بفوزها على الأرجنتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسخة 1991 التي أقيمت في البرتغال، وفاز بها أصحاب الأرض على حساب البرازيل، شهدت تزامن اللاعب لويس فيغو مع اللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس، وأن نسخة 1997 في ماليزيا تزامن فيها كثير من اللاعبين، من بينهم: خوان رومان ريكيلمي وكامبياسو، ووالتر صموئيل، تييري هنري، ونيكولاس أنيلكا، وديفيد تريزيغيه.

وأشار التقرير إلى أن نسخة 2001، التي استضافتها الأرجنتين وتوّج بها «التانغو»، شهدت حضور أسماء لامعة على غرار الأرجنتينيين بيكرمان وخافيير سافيولا، بينما كان في صفوف البرازيل كاكا وأدريانو وجوليو بابتيستا، في حين أن مونديال 2005 في هولندا كتب فيه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أولى صفحاته مع «التانغو»، بجوار كل من: أغويرو وفرناندو جاجو وإزيكيل غاراي، فيما كان في الجانب الآخر كل من: الإسبانيين سيسك فابريغاس، وديفيد سيلفا، وفيرناندو لورينتي، وخوانفران.

يذكر أن الصحف العالمية تعيد في الوقت الحالي شريط الذكريات للبطولات التي شهدت إثارة، وكشفت عن نجوم كبار لعبوا دوراً في بناء تاريخ جديد للعبة، وفرضوا أسماءهم بقوة في أذهان الجماهير.

لاعبون تواجهوا في «مونديال الشباب» وتحوّلوا لاحقاً إلى نجوم

مونديال 1991: لويس فيغو (البرتغال) - روبيرتو كارلوس (البرازيل).

مونديال 1997: ريكيلمي (الأرجنتين) - تيري هنري (فرنسا).

مونديال 2001: خافيير سافيولا (الأرجنتين) - أدريانو (البرازيل).

مونديال 2003: ألفيس (البرازيل) - إنييستا (إسبانيا).

مونديال 2005: ميسي (الأرجنتين) - فابريغاس (إسبانيا).

مواجهة مثيرة جمعت ألفيس وإنييستا في الإمارات، انتهت لمصلحة فتى «السامبا».

مونديال الشباب «هولندا 2005» شهد أولى صفحات المجد لميسي بجوار أغويرو وغاغو وغاراي.