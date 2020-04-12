رغم "كورونا".. ميسي أعلى قيمة سوقية في "الليغا"

المصدر: جوني جبور - دبي

شهدت القيم السوقية لنجوم الكرة في الدوري الإسباني الممتاز "الليغا" انخفاضاً بنسب متقاربة، جراء توقف النشاط الرياضي، بسبب تبعات تفشي جائحة "كورونا COVID-19"، وهو ما أكده موقع "ترانسفير ماركيت" بانخفاض القيم السوقية للاعبي الدوري الإسباني بنسب تراوحت بين 10 و20%.

كما أشار الموقع المذكور، إلى احتفاظ نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رغم انخفاض القيمة السوقية له بنحو 20%، على صدارة ترتيب لاعبي "الليغا" من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت بعد "كورونا" نحو 112 مليون يورو (449.8 مليون درهم)، بفارق 16 مليون يورو (64 مليون درهم) عن زميله في برشلونة اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان الذي جاء ثانياً بقيمة سوقية سجلت 96 مليون يورو (385.5 مليون درهم)، فيما جاء ثالثاً البرتغالي جواو فيليكس نجم فريق أتلتيكو مدريد الذي اقتصر هبوط قيمته السوقية على 10% فقط، لتصل إلى 81 مليون يورو (325.3 مليون درهم).