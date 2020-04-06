كاسياس يقترح "كلاسيكو خيري" بين مدريد وبرشلونة بعد انتهاء كورونا

المصدر: وكالات

اقترح حارس المرمى السابق لمنتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد إيكر كاسياس، اليوم الاثنين، تنظيم "كلاسيكو" خيري بين اللاعبين القدامى للناديين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة بعد انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكتب كاسياس في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "عندما ينتهي هذا الكابوس، يجب جمع جميع اللاعبين المرموقين في السنوات القليلة الماضية لنخوض مباراة +كلاسيكو+ للاعبين القدامى!".

وأوضح الحارس الدولي السابق والذي أبدى قبل أزمة "كوفيد-19" نيته الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني للعبة، ان عائدات هذه المباراة ستخصص لـدعم "المحتاجين".

وجاءت تغريدة الحارس الحالي لبورتو البرتغالي والذي يعتزم اعتزال اللعب نهائيا قريبا، ردا على تغريدة من القائد السابق لبرشلونة كارليس بويول، أعرب فيها عن السعادة التي وفرها له اللعب خلف نجمي خط الوسط السابقين للنادي الكاتالوني، أندريس انييستا وتشافي هرنانديز.

وسرعان ما وافق إنييستا على اقتراح كاسياس، ورد أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ابدأ في إعداد الدعوات... ويمكنك الاعتماد علي!".

وعلى رغم الخصومة بينهم على مستوى الأندية، كان اللاعبون الأربعة ركائز أساسية في الجيل الذهبي لكرة القدم الإسبانية، وضمن تشكيلة المنتخب الذي توج بطلا للعالم في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وتأثرت إسبانيا بشدة جراء انتشار فيروس "كوفيد-19" على أراضيها، وهي ثاني دولة تضررا في العالم بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات. وكثّف العديد من الرياضيين الحاليين والسابقين مبادراتهم لدعم العاملين في المجال الطبي أو لجمع الأموال للمساعدة في مكافحة الوباء.

وبحسب أحدث احصاءات السلطات الصحية الإثنين، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا الى 135032 حالة، وتوفي 13055 شخصا، علما بأن عدد الوفيات شهد تراجعا لليوم الرابع على التوالي.