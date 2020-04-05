انتحار طبيب نادي بعد اصابته بفيروس كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

الكثير من حالات الانتحار سمعنا عنها الفترة الأخيرة دون معرفة الأسباب الحقيقية للإقدام على هذه الخطوة والمرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، وهذه المرة كانت في المجال الرياضي حيث أعلن نادي ريمس الفرنسي، عن انتحار طبيبه برنارد جونزاليس بعد إصابته بفيروس كورونا كوفيد

ويذكر أن فرنسا تعتبر من أكثر الدول تأثرًا بفيروس كورونا، مع بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل صدارة المصابين.

وكشف الموقع الرسمي لريمس، أنه تم اكتشاف الحالة الإيجابية لطبيبه منذ أسبوعين، وقام بالانتحار تاركًا جواب خطي يتحدث فيه عن أسباب إقدامه على هذه الخطوة الصادمة.

وأبدى عمدة ريمس أرناود روبينيه، عن حالة الحزن الشديدة التي يمر بها بعد انتحار طبيب ريمس، والذي كان يحظى بتقدير كبير من الجميع بالمدينة الفرنسية.

وقال النادي في بيانه:"برناردو كان طبيبًا عظيمًا على أعلى مستوى والجميع يُقدر مجهوداته معنا".