ميسي يهاجم إدارة برشلونة ويؤكد الخلافات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

هاجم قائد فريق برشلونة، الأرجنتني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم إدارة ناديه بشكل رسمي من خلال رسالة على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وربما تكون هي المرة الأولى الذي يظهر فيها النجم الأرجنتيني ويهاجم إدارة ناديه رسمياً ليؤكد وجود الخلافات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الموسم الحالي ووجود أزمة بين رئيس النادي ونجوم الفريق.

وكان نادي رشلونة قد أعلن في بيان رسمي تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 70% إضافة إلى نسبة اقتطاع تكفل بها اللاعبون للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل، وذلك في أعقاب رسالة اللاعب الأرجنتيني ميسي وزملائه اللاعبون. ( طالع التفاصيل )

وقال اللاعب الأرجنتيني على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام:”حان الوقت للإعلان أننا، بالإضافة إلى تخفيض 70 في المئة من راتبنا خلال حال الطوارئ، سوف نقدم مساهمات حتى يتمكن موظفو النادي من تحصيل 100 في المئة من رواتبهم طالما استمر هذا الوضع.. يجب أن نوضح أن رغبتنا كانت دائما في تطبيق تخفيض الرواتب، لأننا نفهم تماما أن هذا وضع استثنائي ونحن أول من ساعد النادي دائما عندما طُلب منا ذلك".

وأضاف "لقد قمنا بذلك في كثير من الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا أن ذلك ضروري أو مهم، هناك من داخل النادي من حاول وضعنا تحت المجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا نعرف دائما أننا سنفعله”.

وبعد نشرها على حسابه في إنستغرام، سارع مختلف زملاء ميسي إلى نشر الرسالة على حساباتهم الخاصة، بمن فيهم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرنكي دي يونغ والتشيلي أرتورو فيدال والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.