فيديو من العناية المركزة لمصابين بكورونا يبكي مدرب ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب ليفربول، الألماني كلوب أنه من المخجل أن يفكر في تحقيق لقب الدوري في هذا التوقيت، بينما يعاني العالم من أزمة فيروس كورونا وقد جاء ذلك في تصريح للمدرب عقب مشاهدة مجموعة من المصابين بالفيروس الجديد من داخل غرفة العناية المركزة.

ويتصدر فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه ويحتاج إلى 6 نقاط فقط، من أجل التتويج بلقب غائب عن الفريق منذ 30 عاماً.



وقال كلوب بعد مشاهدة فيديو تم إرساله له: "لقد شاهدت يوم أمس فيديو للعاملين في الرعاية الصحية، بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات، وهم يغنون أغنية "لن تسير وحيدا”، لقد انهمرت بالبكاء مباشرة، أنه أمر لا يصدق".

وظهر في الفيديو عدد من الأطباء والممرضين والعاملين في الإسعاف، وهم يلوحون بأيديهم ويغنون "لن تسير وحيدا"، بينما يفصلهم باب زجاجي، وهي الأغنية المعروفة لجمهور فريق ليفربول ودائماً ما تغنيها للفريق قبل وبعد المباريات في ملعب الفريق.

وتابع المدرب الألماني كلوب: "العاملون في الرعاية الصحية يعرضون أنفسهم للخطر، من أجل مساعدة المرضى، لذا لا يسعني سوى تقديرهم واحترامهم، أتمنى أن يتوحد العالم من أجل القضاء على الفيروس لنتحدث عنه بعد عشرات السنين وعن طريقة هزيمة الفيروس.