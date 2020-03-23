بالفيديو .. هكذا فاجأ اولتراس ملقا الاسباني العاملين في المستشفى

المصدر: معاذ كمبال- دبي

أقدمت مجموعة أولتراس "فرينت بوكرون" المنتمية لفريق ملقا الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية الاسباني لكرة القدم على مفاجئة غير متوقعة للعاملين في مستشفى هوسيب المحلي والمستشفى الجامعي في المدينة مساء أمس الأحد في إطار دعمها للجهود الصحية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتكفلت المجموعة بوجبة العشاء لجميع العاملين في المستشفيان المحليان بعد أن جمعت التبرعات المالية من منتسبيها عبر منصاتها الخاصة من أجل تقديم الدعم المعنوي للقطاع الصحي، وشارك في الفعالية المجتمعية عدداً من أعضاء المجموعة التزموا خلالها بالإجراءات الاحترازية.

وذكرت المجموعة في بيان عبر حسابها في "تويتر" أطلعت عليه "الإمارات اليوم" أن الاولتراس زار مستشفى هوسيب المحلي والمستشفى الجامعي من اجل شكرهم على الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في القطاع الصحي.

وأضاف البيان: "في الأيام القادم سنقوم بتنفيذ مجموعة أخرى من التبرعات لمواصلة المساعدة في تقديم كل ما هو ضروري، وعلى جميع الراغبين في التعاون معنا نرجو منهم عدم التردد حتى بمساعدة قليلة".

وضربت المجموعة مثالاً يحتذى به وذكرت في البيان: "نود أيضاً أن نلفت انتباه الجميع إذا كنتم تعرفون اشخاص يعانون من الامراض المزمنة وكبار السن ممن يحتاجون للرعاية الخاصة ولا يستطيعون شراء احتياجاتهم من الخارج فإننا سنكون جاهزون لتقديم المساعدة لهم".

وكان النادي الاسباني فقد الأسبوع الماضي مدرب فريق الشباب فرانسيسكو غارسيا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكر النادي في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر" أنه ببالغ الحزن والأسى ينعى مدرب فريق شباب "أتلتيكو بوتادا ألتا" بمدينة ملقا، الشاب.

وأصبح المدرب أول حالة وفاة لمدرب رياضي في العالم واسبانيا منذ انتشار الفيروس في انحاء العالم.