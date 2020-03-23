وفاة رئيس ريال مدريد السابق سانز بسبب الفيروس

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لورنزو سانز، أول من أمس، عن 76 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر نجله.

وقال لورنزو جونيور في حسابه على تويتر «توفي والدي للتو. لم يستحق هذه النهاية وبهذه الطريقة. أحد أطيب، أشجع وأكثر الناس جدية الذين رأيتهم في حياتي يرحل. عائلته وريال مدريد كانا شغفه. لقد استمتعت والدتي وأشقائي بكل لحظاتهم معه بفخر».

ورأس سانز، المالك السابق لنادي ملقة، ريال مدريد بين 1995 و2000 وفي ولايته أحرز لقب دوري أبطال أوروبا عامي 1998 و2000 بعد صيام دام طويلاً منذ عام 1966، قبل حلول فلورنتينو بيريز بدلاً منه.

وضم آنذاك إلى تشكيلة «الملكي» أمثال البرازيلي روبرتو كارلوس، الكرواتي دافور شوكر، الهولندي كلارنس سيدورف والمونتينيغري بردراغ مياتوفيتش.

ونقل سانز الثلاثاء الماضي الى المستشفى بعد ارتفاع حرارته، ثم وضع في العناية المركزة بعد ثبوت إصابته بفيروس «كوفيد-19».

وكان ابنه لورنزو قد كشف هذا الأسبوع، انه إضافة الى العجز في جهازه التنفسي، يعاني عجزاً في الكلية بسبب التهاب كبير.

وتُعدّ اسبانيا من أكثر الدول في العالم تأثراً بالفيروس، مع نحو 25 ألف إصابة و1300 وفاة حتى يوم أول من أمس.

لورنزو سانز ترأس ريال مدريد بين 1995 و2000.

في ولايته أحرز الريال لقب أبطال أوروبا عامي 1998 و2000.