عاجل.. وفاة رئيس ريال مدريد لورينزو سانز بفيروس كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية خبر وفاة رئيس ريال مدريد الاسبق لورينزو سانز متأثراً بفيروس كورونا، بعد فترة بسيطة من إعلان إصابته بالفيروس الإسبوع الماضي، وكان الرئيس السابق يعاني من أمراض أخرى إلا أن إصابته بالفيروس كانت السبب في رحيله عن عمر يناهز 76 عاماً بعد أن قضى فترة في العناية المركزة.

وتولي الرئيس السابق قيادة ريال مدريد في الفترة من 1995-2000، وحقق بطولتين لدوري أبطال أوروبا واستطاع أن يحقق لقب دوري الأبطال عام 1998 بعد غياب دام 30 عاماً عن مدريد، قبل خسارة سباق الانتخابات أمام فلورنتينو بيريز رئيس النادي الحالي عام 2000.