ميسي أم كريستيانو رونالدو.. بيليه “يشعلها” مجدداً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

بعيدا عن كورونا الفيروس الجديد الذي استحوذ على كافة أخبار العالم حل الأسطورة البرازيلية بيليه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم واللاعب الوحيد الحاصل على 3 بطولات لكأس العالم، ضيفاً على قناة”لوتيد” على اليوتيوب ليتحدث عن السؤال والمقارنة الأكثر جدلاً في الوقت الحالي بين جمهور الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخلال اللقاء رد بيليه عن سؤال حول أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وقال: "هذا سؤال صعب، لا يمكنك نسيان (البرازيليين) زيكو، ورونالدينيو، رونالدو، وفي أوروبا بيكنباور، كرويف، أعتقد أن بيليه كان أفضل منهم.. لماذا؟ لأن كلهم تتم مقارنتهم بي”، وجاوب اللاعب على هذا السؤال وهو مبتسم

وعن المقارنة بين ميسي ورونالدو، قال بيليه: "اليوم، أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو الأكثر استقرارا، ومع ذلك، فبطبيعة الحال يجب ألا ننسى الأرجنتيني ليونيل ميسي".

وكان ميسي قد توج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه العام الماضي ليتفوق على كريستيانو رونالدو، وسبق لهما التتويج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم 11 مرة، بواقع ست كرات لميسي وخمس لرونالدو.

يذكر أن بيليه، الذي يوصف بأفضل وأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، توج مع منتخب بلاده البرازيل بثلاثة ألقاب في بطولة كأس العالم، وهو أفضل هداف في تاريخ منتخب "السيليساو"، برصيد 77 هدفا.