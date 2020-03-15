«فيفا» يدعو إلى تأجيل كل المباريات الدولية في مارس وأبريل

المصدر: زيوريخ - أ.ف.ب

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى تأجيل جميع المباريات الدولية، المقررة في مارس وأبريل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يطال اللاعبين، وأولهم كان مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني.

ولم يتخذ فيفا موقفاً صارماً بمنع إقامة المباريات الدولية، لكنه أصدر قراراً استثنائياً بالسماح للأندية، بالامتناع عن تسريح لاعبيها من أجل الانضمام إلى معسكرات المنتخبات الوطنية، خلال الشهر الجاري والذي يليه.

وكشف الاتحاد الدولي أيضاً أنه يعمل على إعادة جدولة المباريات المؤهلة لمونديال 2022.

وقال في بيانه: «جميع المباريات الدولية، التي كانت مقررة في مارس وأبريل، يجب تأجيلها إلى الوقت الذي يسمح لها بأن تقام في بيئة آمنة وسليمة»، مضيفاً أن «القرار النهائي بشأن أي تأجيلات يقع على عاتق منظمي المسابقات، أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حال المباريات الودية».