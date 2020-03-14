صحيفة بريطانية: محمد صلاح أكثر لاعب محبط للجمهور في الدوري الإنجليزي

المصدر: أحمد طارق-دبي

وصفت صحيفة دايلي ميل البريطانية النجم المصري محمد صلاح بأنه أكثر لاعب محبط للجمهور في الدوري الإنجليزي، رغم الأرقام القياسية التي يسجلها لاعب ليفربول في موسمه الثالث مع "الريدز".

وذكرت اليوم السبت أن صلاح يقدم عروضاً قوية وأحرز 20 هدفاً في جميع المسابقات في الموسم الحالي، ولكنه يعد الأكثر احباطاً بسبب مردوده في المباريات.

ونقلت تصريحات لاعب ليفربول السابق، ستيف نيكول الذي قال إن الانتصارات التي حققها ليفربول أسهمت في عدم الحديث عن الإحباط الذي يقدمه صلاح، موضحاً أنه مع كل انتصار يتواصل الاعتماد على اللاعب المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح الذي تخطى الرقم القياسي للإسباني فيرناندو توريس والأوروغوياني لويس سواريز، بإحرازه 70 هدفاً في أول 100 مباراة له مع ليفربول، مر بأوقات صعبة بسبب خلافاته مع السنغالي ساديو ماني، إضافة إلى تراجع مستواه مقارنة بأول موسم له مع "الريدز".