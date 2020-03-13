إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ الأسبوع المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد، ويشمل التأجيل المباريات المقررة الثلاثاء والأربعاء والخميس، من دور الـ16 في بطولتي أوروبا الرئيسيتين.

وبذلك يكون قرار التأجيل فيما يخص كافة المنافسات الأوروبية، كما سيتم تأجيل جميع مباريات إياب دور الـ16 من بطولة يوروبا ليغ، وذلك بعد إقامة مباريات الذهاب الخميس، كما أعلن ويفا تأجيل سحب قرعة الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليغ، المقررة في 20 مارس المقبل.

وستجتمع لجنة من (الويفا) الثلاثاء، لتحديد مصير بطولاتها، دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ وكأس أوروبا المقبلة في يونيو، ومن المتوقع أن يوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جميع البطولات الجارية حتى إشعار آخر، وتأجيل بطولة كأس أوروبا للعام المقبل 2021.

كما اشارت تقارير صحافية إلى تأجيل الدوري الإنجليزي أيضاً إلى يوم 4 إبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وإصابة مدرب أرسنال إضافة إلى وضع اللاعبين في الحجر الصحي كما أعلن تشيلسي عن إصابة أحد لاعبيه وهو ما يعني تفشي الفيروس بين الأندية الإنجليزية