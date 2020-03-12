بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول كورونا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بيانا رسمياً، اليوم، حول مصير البطولات المحلية والقارية في أوروبا هذا الموسم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال اليويفا في بيان على موقعه الرسمي: "في ضوء التطورات الجارية بشأن انتشار فيروس كورونا، دعا الاتحاد اليوم ممثلين عن الاتحادات الأعضاء الـ55، ورابطة الأندية الأوروبية والدوريات والنقابة الدولية للاعبين المحترفين، لحضور اجتماع بالفيديو يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لمناقشة استجابة الكرة الأوروبية للأزمة".

وأضاف: "ستشمل المناقشات جميع المسابقات المحلية والأوروبية، بما في ذلك يورو 2020، وسيتم إجراء المزيد من الاتصالات بعد الاجتماع".

وقتل الفيروس، الذي بدأ ظهوره في الصين في آواخر العام الماضي، أكثر من أربعة آلاف شخص وأصاب حوالي 120 ألف شخص حول العالم وتسبب في تأجيل العديد من الأحداث والمنافسات الرياضية.

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم بلغ نحو 119,711 منذ بدء تفشيه، بينها 4,351 وفاة في 110 بلدان ومنطقة، استناداً إلى مصادر رسمية حتى اليوم الخميس.