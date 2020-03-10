بالفيديو.. موقف مؤثر من ميسي تجاه معلمه رونالدينيو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال في كرة القدم العالمية عقب إلقاء القبض على أفضل لاعب في العالم عامي 2004-2005 البرازيلي رونالدينيو، في الباراغوي وتواجده في السجن حالياً على خلفية استخدامه جواز سفر مزيف، وتواصل الدعم والزيارات للاعب من نجوم كرة قدم سابقين في البارغواي ولكن التعامل الأمثل كان من صديقه السابق في فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ذكرت وسائل إعلام عالمية أن قائد فريق برشلونة قد عين محامياً للإشراف على قضية رونالدينيو وهو على استعداد لدفع فدية قدرها 4 ملايين يورو (65 مليار روبية) من أجل إخراج رونالدينيو من السجن.

وكان اللاعب البرازيلي رونالدينيو وشقيقه دخول قد ألقيا القبض عليهما في باراغواي، بسبب إستخدامهما لجوازات سفر مزيفة، وظهر اللاعب وهو في طريقه إلى السجن ويخفي الأساور الحديدية.

ووصفت الصحافة الإسبانية رونالدينيو بأنه "المرشد" الذي كان له أكبر تأثير على مسيرة ميسي، في يناير 2005 ، سجل ليو هدفه الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني ضد الباسيتي مساعدة "لا بولجا" كان رونالدينيو.

وطبقا لموقع “فوتبل بابل” الإنجليزي فإن النجم الأرجنتيني سيقوم بهذا العمل بسبب العلاقة القوية بين اللاعبين ويقال أن رونالدينيو هو معلم ميسي عندما كان في برشلونة.

وتداولت المواقع الأوروبية خبر تكفل ميسي بفدية اللاعب البرازيلي رونالدينيو، وأشادوا بما قام به اللاعب من موقف رائع.

“الساحر” رونالدينيو و “الأسطورة” ميسي