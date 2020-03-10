بالفيديو.. هدف أكبر لاعب كرة قدم في العالم.. مصري «جد وله أحفاد»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قيد الاتحاد المصري لكرة القدم، في سجلاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، وعمره 75 عاماً، وهو اللاعب عزالدين بهادر، ويستعد اللاعب لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد مشاركته الرسمية الأولى له مع فريق 6 أكتوبر، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة المصري، ونجح اللاعب في تسجيل هدف لفريقه من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

واللاعب المصري لديه أربعة أبناء وستة أحفاد، ولعب 90 دقيقة كاملة يوم السبت الماضي، على الرغم من إصابته، ويحتاج للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة ليدخل موسوعة غينيس، وقال اللاعب بعد المباراة في

تصريح صحافي «أصبحت أكبر لاعب كرة قدم محترف يسجل هدفاً في مباراة رسمية».

وأضاف «هذا شيء تحقق في اللحظة الأخيرة من المباراة، وقد اعتقدت أنني لن استطيع، لقد أُصبت، وكل ما كنت أتمناه هو الاستمرار لمدة 90 دقيقة كاملة ولعب المباراة المقبلة».

ويجب عليه الآن أن يلعب 90 دقيقة أخرى كاملة في مباراة ثانية، ستُقام في 21 مارس الجاري، ليصبح أكبر لاعب كرة قدم في العالم معترف به من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ونقل موقع «فيتو» المصري هدف اللاعب الذي أحرزه من ركلة جزاء في مباراته الأولى بالثواني الأخيرة.