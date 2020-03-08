تعرّف إلى ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اقترب نجم وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد الهدف الذي أحرزه في مرمى بورنموث، ليواصل اللاعب مشواره الرقمي الرائع منذ أن انضم إلى الفريق الإنجليزي في 2017، ليرد على كل من يشكك في قدرته التهديفيه، خصوصاً انه نجح في الفوز بصدارة هدافي الدوري للعام الثالث على التوالي.

وكان محمد صلاح، قد افتتح التسجيل في مرمى فريق بورنموث، ليعادل النتيجة لفريقه قبل أن يضيف الهداف السنغالي ساديو ماني، الهدف الثاني والفوز لفريق ليفربول ليعود لسكة الإنتصارات من جديد بعد توقف بسيط.

وبهذا الهدف يكون محمد صلاح، قد أحرز 16 هدفاً في ترتيب الهدافين، وبذلك يبتعد عن متصدري الترتيب، وهما الإنجليزي جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، والغابوني أوباميانغ، بهدف واحد فقط، حيث يملك كلاهما 17 هدفاً، كما تساوى مع اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

ويذكر أن محمد صلاح قد توج بلقب هداف الدوري الموسمين الماضيين، بعد نتائج وعروض رائعة قدمها مع الفريق الإنجليزي.