القبض على رونالدينيو مجدداً في باراغواي

المصدر: أسونسيون - د.ب.أ

ألقت السلطات في باراغواي القبض مجدداً على نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو، بسبب استخدامه جواز سفر مزوّراً. وحرك الادعاء العام في باراغواي أول من أمس دعوى قضائية ضد اللاعب الذي فاز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2002، وشقيقه روبيرتو بسبب استخدامهما وثائق مزوّرة، وطالب الادعاء بوضع الاثنين قيد الحبس الاحتياطي.

وأعلن الادعاء العام في وقت سابق، أنه تنازل عن ملاحقة رونالدينيو، لكنه عاد وحرك الدعوى ضدهما.

وأعلن الادعاء العام أنه حرك دعاوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص ضالعين في الواقعة، فضلاً عن تحقيقات مع مسؤولين وأفراد آخرين، وصدر أمر اعتقال بحق أحد موظفي مصلحة الهجرة.