مصدر مقرب من محمد صلاح يكشف عدد سياراته

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

استمرت الأخبار الكثيرة الخاصة بحياة اللاعب المصري محمد صلاح، والحديث عن ثروته وما يملك من سيارات، دون أي رد من اللاعب المصري تجاه هذه الأخبار، ولكن ظهر أخيراً أحد الأفراد المقربين للاعب من مصر ليرد على هذه الأخبار الذي في بعض الأوقات قد يكون فيها مبالغة كبيرة.

وكان موقع “ألونج ذا بورد” الأمريكي قد ذكر مؤخراً أن ثروة لاعب ليفربول محمد صلاح الصافية مع مطلع العام 2020 بلغت ما يقرب من 70 مليون دولار، عقب مرور 8 سنوات من احترافه في أوروبا، دون ذكر المصدر.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر وصفه بالمقرب من اللاعب المصري محمد صلاح، وطلب عدم نشر اسمه، قوله إن الرقم الذي جاء في التقرير الأمريكي غير صحيح، ولا يستند إلا على القيمة التي انتقل بها إلى الأندية منذ احترافه.

وأضاف أن هذا التقرير ينضم إلى التقارير غير الدقيقة التي تتحدث عن حياة محمد صلاح الشخصية من أصول وسيارات، وذكر أن اللاعب لا يملك إلا 3 سيارات فقط منها واحدة في مصر.