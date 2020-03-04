تضارب الأنباء حول حضور الجماهير مباراة الترجي والزمالك

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تضاربت الأنباء في تونس بشأن حضور الجماهير مباراة الترجي، والزمالك في عودة الدور ربع النهائي من كأس الأندية الإفريقية لكرة القدم.

ففي الوقت الذي أكد فيه بيان صادر عن الاتحاد التونسي، أن مباراة الترجي والزمالك ستقام بحضور جماهيري، لعدم صدور أي موقف رسمي من السلطات في الدولة يمنع حضور الجمهور المباريات بما فيها التي ستقام في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أوصت وزارة الصحة بعدم حضور الجماهير لأي مباريات تقام هذا الأسبوع في الجمهورية التونسية.

وقالت إذاعة موزاييك التونسية أن ندوة صحافية عقدتها وزارة الصحة أوصت خلالها باتخاذ التدابير اللازمة خوفا من تفشي فيروس كورونا، ما يستوجب عدم حضور الجماهير مباراة الترجي والزمالك.

وأعلن نادي الترجي، اليوم، طرح تذاكر مباراته ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا غدا الخميس، عبر منافذ الملعب الأولمبي بالمنزه دون أن يُحدد النادي التونسي عدد التذاكر التي سيتم عرضها للبيع.