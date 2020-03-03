والدة كريستيانو رونالدو تدخل المستشفى على أثر أزمة صحية‎

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "ذا ميرور"، عن دخول والدة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أحد مستشفيات مدينة ماديرا البرتغالية في الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء على أثر تعرضها لأزمة صحية.

واستند الصحيفة، إلى تقارير إعلامية برتغالية، أكدت وعن مصادر من داخل مستشفى الدكتور "نيليو ميندوسا" بجزيرة ماديرا، أن والدة نجم يوفنتوس جاءت إلى المستشفى فجراً، بعد شعورها بمشكلة صحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المقربين للدون "رونالدو"، بأن والدة النجم البرتغالي تصارع من أجل الإبقاء على حياتها في الفترة الأخيرة، منذ اكتشاف إصابتها بداية العام 2020 بمرض خبيث، أدى إلى تدهور صحتها وهي في عمر الخامسة والستين.

وتشير الصحيفة، أن أخر التقارير الواردة عن حالة الأم التي انجبت أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، باتت مستقرة، وتتحسن منذ ساعة لأخرى، ومن المنتظر أن تجري المزيد من الفحوصات الهادفة للإطمئنان على حالتها الصحية خلال الفترة القادمة.