بالفيديو: نجوم التنس العالمي يعلنون التحدي قبل ضربة بداية "تنس دبي" للرجال 2020

المصدر: جوني جبور-دبي

تنطلق اليوم وعلى ملاعب "سوق دبي الحرة" للتنس في دبي، النسخة 29 من بطولة "تنس دبي" للاعبين المحترفين، بمشاركة ثلاثة من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً، وثمانية من أصل المصنفين العشرين على العالم، يتقدمهم المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي يعود إلى دبي بعد غياب دام ثلاثة سنوات بطموح حصد لقبه الخامس في البطولة عقب تتويجه أعوام "2009-2010-2011-2013"، بالإضافة إلى مشاركة بطل نسخة 2018 الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت المصنف 12 عالمياً الساعي للقبه الثاني في البطولة، فضلاً عن طموحات مشروعة لحصد اللقب للمرة الأولى لكوكبة من النجوم بحجم المصنف التاسع عالمياً الفرنسي جيل مونفيس الذي بلغ نصف

نهائي نسخة العام الماضي، بجانب الإيطالي فابيو فانيني المصنف 11 على العالم.

وتحدث النجوم خلال المؤتمرات الصحافية للنخسة الحالية، عن الطموحات والصعوبات المحتمل مواجهة جراء القرعة التي وضعت في مشوارهم نحو اللقب لاعبين يتمتعون بالقدرة على إحداث المفاجآت في عالم الكرة الصفراء، بجانب قوة الأداء الإصرار على تحقيق نتائج إيجابية تساعدهم في التقدم خطوات إضافية على سلم التصنيف العالمي.