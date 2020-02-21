فيرنر يُشعل التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ليفربول

المصدر: برلين -د.ب.أ

أشعل هداف فريق لايبزيغ الألماني، تيمو فيرنر، التكهنات بشأن إمكانية انتقاله الى فريق ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرنر عقب قيادة فريقه لايبزيغ للفوز على ملعب توتنهام الإنجليزي بهدف سجله من ضربة جزاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: «ليفربول هو الأفضل في العالم في الوقت الراهن، وربط اسمي به يجعلني أشعر بالفخر».

وأضاف «إنه أمر رائع، لكن ليفربول لديه الكثير من اللاعبين الرائعين، وعليّ أن أتطور أكثر».

ويحتل فيرنر المركز الثاني في قائمة هدافي الموسم الحالي من «البوندسليغا»، برصيد 20 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ. ويرتبط فيرنر بعقد حتى 2023 مع لايبزيغ، لكن عقده يتضمن شرطاً جزائياً بنحو 60 مليون يورو، ما قد يسهل عملية رحيله.