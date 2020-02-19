الأهلي والزمالك يعلنان التحدي في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي المصري، السويسري رينيه فايلر، جاهزية لاعب وسط الفريق محمد مجدي قفشة لمواجهة فريق الزمالك، المقررة غداً في استاد محمد بن زايد بأبوظبي، على بطولة كأس السوبر المصري، فيما أكد غياب لاعب الفريق رمضان صبحي عن المواجهة، مشيراً إلى أن اللاعب يجرى بعض التمارين الاستشفائية والتأهيلية، استعداداً للمباريات المقبلة.

وقال فايلر – خلال مؤتمر صحافي عقده منذ قليل في ملعب محمد بن زايد بأبوظي استعداداً لمباراة كاس السوبر المصري -: "بطبيعة الحال مواجهات فريق الزمالك تكون لها حسابات خاصة، ودائماً ما يكون اللاعبون هم المقياس والفارق الرئيس في نجاح هذه المواجهات وفوز فريق على آخر، وليس المدربين، وبدورنا نحن مستعدون جيداً لهذه المباراة، ولا نلتفت لأي نتائج حدثت في الماضي.

وأضاف: "لدينا 24 لاعباً جاهزين تماماً لخوض المباراة التي لا أعتبرها تقام خارج مصر، لأننا منذ وصولنا أبوظبي لم نشعر للحظة واحدة أننا خارج الديار، بسبب الأجواء الرائعة"، مشيداً بحسن الاستقبال والتنظيم.

فيما أكد كابتن فريق النادي الأهلي، شريف إكرامي، أن كبار اللاعبين أدوا دوراً كبيراً في الإعداد الذهني للاعبين، خصوصاً وأن الفريق سيواجه خصماً كبيراً له كامل الاحترام بحجم النادي الزمالك.

وفي المقابل أفاد المدير الفني لفريق نادي الزمالك، الفرنسي، باتريك كارتيرون، بأن مواجهة فريق الأهلي المقررة غداً تأتي في ظروف استثنائية، لأنها بعد مباراة كانت غاية في الصعوبة في كأس السوبر الأفريقية، مع فريق الترجي التونسي، بطل النسخة الأخيرة من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وقال كارتيرون: "بالرغم من الفوز في مباراة الترجي إلّا أننا نواجه حالة من الإجهاد البدني نتيجة ضيق الوقت والسفر بعد مباراة السوبر الأفريقي إلى القاهرة، ثم التوجه إلى أبوظبي، ما تسبب في نوع من الإجهاد، لكننا تعاملنا معه ببرنامج استشفائي، وبالرغم من كون مباراة الغد ستكون مع فريق لم يهزم منذ 15 مباراة، إلّا أنني أنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر"، مؤكداً أنه يسعى لتحقيق الفوز على الأهلي، الذي كان يدرّبه الموسم قبل الماضي، ليس لأسباب تتعلق برد الاعتبار بعد الاستغناء عن خدماته، ولكن من أجل فريقه الحالي.