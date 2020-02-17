بالفيديو.. ميسي في دبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

وصل إلى دبي نجم كرة القدم الأرجنتينية قائد فريق برشلونة الإسباني وأفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، سفير معرض إكسبو 2020، الذي سيقام في دبي أخر العام الجاري، من أجل القيام ببعض الأعمال الترويجية في دبي، واستفاد نجم برشلونة الأرجنتيني من يومين راحة منحها له مدرب برشلونة، للسفر إلى دبي والمشاركة في سلسلة من الفعاليات الترويجية.

وكان ميسي قد شارك في فوز برشلونة على خيتافي بهدفين لهدف السبت الماضي، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني ومنح المدرب للاعبين راحة يومين أستغلها ليونيل في رحلة كانت مقررة منذ فترة للقيام بدوره كسفير لمعرض إكسبو 2020 والذي سيقام من 20 إكتوبر 2020 وحتى 21 إبريل 2021.

وظهر خلال الفيديو البسيط الذي نشره موقع سبورت الكتالوني اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، يرافقه في جولته وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم إبراهيم الهاشمي، وحرصا على إلتقاط صورة تذكارية بشعار إكسبو 2020.

وسبق أن سجل ميسي بعض مقاطع الفيديو للترويج للحدث، وهو أول معرض من نوعه يقام في منقطة الشرق الأوسط وسيضم 192 جناحًا من خمس قارات.

إعلان ميسي الترويجي الخاص بمعرض إكسبو 2020