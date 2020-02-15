قرار "فيفا" يهدد بحرمان محمد صلاح من أولمبياد طوكيو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريح هام بشأن السماح للاعبين الدوليين بالتواجد في أولمبياد طوكيو 2020 وهو ما يجعل قرار مشاركة اللاعبين وخاصة النجم المصري محمد صلاح، مع المنتخب الأولمبي خاص بجهة واحدة فقط، ليحسم الجدل عن أحقية المنتخب أو اللاعب في الإختيار.

وكان المنتخب المصري قد صعد إلى أولمبياد طوكيو 2020 وصرح مدرب المنتخب شوقي غريب أنه يرغب في ضم اللاعب محمد صلاح إلى قائمة المنتخب، لكن الاتحاد الدولي أكد أن باستطاعة ليفربول الإنجليزي، منع نجمه محمد صلاح، من المشاركة مع منتخب مصر في الألعاب الأولمبية المقبلة.

وقال متحدث باسم الفيفا للصحيفة “صن”: "بطولة كرة القدم في الأولمبياد، بالإضافة لجميع بطولات الفئات السنية، غير مشمولة في رزنامة (أجندة) الفيفا، ولذلك الأندية غير ملزمة بإرسال لاعبيها لهذه البطولات”، وأخبر الفيفا، مسؤولي متصدر الدوري الإنجليزي، أن باستطاعتهم منع صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو، إذا ما أرادوا ذلك”.

وكان المدرب الألماني قد أكد في مناسبات سابقة أنه لم يتحدث مع محمد صلاح في هذا الموضوع، حيث أشار، الجمعة، إلى أنه يحتاج إلى "معلومات إضافية" لاتخاذ قرار بشأن السماح لنجم فريقه للمشاركة مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال كلوب: "نحن واضحون تماما بشأن ما نريد، لكننا بحاجة إلى مزيد من المعلومات: كيف ستكون مشاركة اللاعب، ومتى سيبدأ الإعداد، كل هذه الأشياء".