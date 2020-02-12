كريستيانو رونالدو يفجر مفاجأة!

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت شبكة شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية بأن نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو نادم على رحيله من ريال مدريد، بعدما صرح لأصدقاء مقربين منه بأن الدوري الإيطالي بطولة أقل قيمة من الدوري الإسباني، كما أن يوفنتوس لا يجذب الأنظار مثل ريال مدريد.

وكان رونالدو انتقل من مدريد إلى «السيدة العجوز» مقابل 100 مليون يورو، بعد رفض رئيس النادي فلورنتينو بيريز منحه راتباً يساويه على الأقل بغريمه التقليدي في الملاعب ليونيل ميسي.

وقالت «ديفنسا سنترال»: «رونالدو قال لمقربين منه بأنه لم يكن عليه أن يرحل عن العاصمة الإسبانية أبداً. إنه نادم على الرحيل».