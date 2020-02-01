بالفيديو.. «فيروس كورونا» يعزل الصين رياضياً.. ويؤجّل كل البطولات حتى أبريل

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعاني الرياضة في الصين في الوقت الراهن، كما كل مجالات الحياة والقطاعات المختلفة في بلد المليار ونصف المليار نسمة، جراء تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي انطلق من مدينة ووهان، متسبباً في حالة طوارىء عالمية.

وأدى الفيروس إلى عزلة رياضية حقيقية في الصين، حيث تقرر رسمياً إلغاء أو تأجيل كل النشاط الرياضي حتى أبريل المقبل، ونقل المشاركات الصينية في مختلف البطولات لتقام خارج البلاد، إلى أن تتم محاصرة الفيروس والتخلص منه. وفي الفيديو التالي، نلقي الضوء على أبرز البطولات والأحداث الرياضية التي كانت مقررة في الصين، وتأثرت بسبب فيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة 259 شخصاً.