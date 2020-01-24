قرعة الكأس تجنب الريال وبرشلونة «كلاسيكو مبكر»

المصدر: حميد نعمان - دبي

جنبت قرعة كأس الملك بإسبانيا اليوم، عملاقي «الليغا» ريال مدريد وبرشلونة مواجهة «كلاسيكو» مبكرة بينهما في دور الـ16 بالكأس، بعد أن حظي الريال بمواجهة فريق من الدرجة الثانية، ريال سرقسطة، بينما يلتقي برشلونة فريق «الليغا» ليغانيس. يذكر أن الكأس شهدت أولى صدماتها أمس، حين أخرج فريق مغمور، هو كولتورال، أتلتيكو مدريد مبكرا بعد الفوز عليه 2-1 عقب التمديد.

وفي باقي المواجهات ضمن دور ثمن النهائي، يواجه فالنسيا ليونيسا من الدرجة الثانية (ب)، بينما يلتقي باداغوز مع غرناطة، وتينيريفي مع بلباو، وميرانديش مع إشبيلية، وفايكانو مع فياريال، وريال سوسيداد مع أوساسونا. يذكر أن جميع أدوار الكأس تلعب بنظام المباراة الواحدة، باستثناء نصف النهائي، حيث تكون بمباراتي ذهاب وإياب. ويخوض برشلونة مباراته على ملعبه، بينما يخرج الريال لملاقاة ريال سرقسطة، بحسب نظام القرعة التي تمنح أفضلية الارض لمن يسحب إسمه أولا. وتجرى مباريات ثمن النهائي بين 28 و30 الجاري، كما يشهد هذا الدور بدء استخدام تقنية الفيديو (الفار).