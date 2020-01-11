«طائرة مصر» خارج الأولمبياد

خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعد الهزيمة بنتيجة 3/صفر، أمام تونس في ثانية مباريات التصفيات الإفريقية المقامة على صالة استاد القاهرة الدولي التي تستمر حتى 12 الجاري، والمؤهلة لدورة أولمبياد طوكيو.
وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 29/27، قبل أن ينهي الشوط الثاني بنتيجة 25/14، ليفوز 25/ في الثالث. وبهذا الفوز صعد منتخب تونس إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بغض النظر عن نتيجته في المباراة المقبلة مع نظيره الجزائري، وذلك بعد الفوز الثاني على التوالي.