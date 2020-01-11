«طائرة مصر» خارج الأولمبياد

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعد الهزيمة بنتيجة 3/‏‏‏صفر، أمام تونس في ثانية مباريات التصفيات الإفريقية المقامة على صالة استاد القاهرة الدولي التي تستمر حتى 12 الجاري، والمؤهلة لدورة أولمبياد طوكيو.

وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 29/‏‏‏27، قبل أن ينهي الشوط الثاني بنتيجة 25/‏‏‏14، ليفوز 25/‏‏‏ في الثالث. وبهذا الفوز صعد منتخب تونس إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بغض النظر عن نتيجته في المباراة المقبلة مع نظيره الجزائري، وذلك بعد الفوز الثاني على التوالي.