الريال وبرشلونة يستحوذان على 321 مليون يورو من عائدات «الليغا»

المصدر: حميد نعمان - دبي

استحوذ ريال مدريد وبرشلونة على 321.8 مليون يورو من العائدات الإجمالية لحقوق بث الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» للموسم الماضي، بحسب الأرقام التي كشفت عنها رابطة «الليغا» الإسبانية رسمياً أول من أمس.

وأكدت الرابطة أنها قامت بتوزيع العائدات الكلية بحدود 1.42 مليار يورو (1.58 مليار دولار). واستفاد برشلونة بطل الدوري من زيادة 12 مليون يورو على حصته لتصل إلى 166.5 مليون يورو، بينما حصل ريال مدريد على 155.3 مليون يورو.

في المقابل، جاءت حصة الطرف الثالث من كبار «الليغا» أتلتيكو مدريد في حدود 132.4 مليون يورو. أما أقل الفرق فكان هويسكا الذي حصل على 44.2 مليون يورو.

يذكر أن الرابطة تقوم عادة بحسب بالقانون المتفق عليه في توزيع العائدات، بتقسيم 50% منها على الفرق بالتساوي، بينما يوزع النصف الآخر بحسب النتائج في آخر خمسة مواسم، وكذلك في ما يتعلق بمكانة وتأثير الفريق عموماً، وهو ما يرفع من حصة ريال مدريد وبرشلونة باستمرار.

يذكر أن هذا الأمر يضبطه، بحسب ما أكدته وسائل إعلام إسبانية، قانون 2015، الذي سعى لتحقيق العدالة في توزيع حقوق البث بين فرق «الليغا»، وتقليص الهوة التي كانت متسعة أكثر في وقت سابق، على الرغم من أن أندية كثيرة في الدوري حالياً لاتزال تشتكي من الهيمنة الكبرى لفريقي الريال وبرشلونة.

وفي جانب آخر، يطير اليوم ريال مدريد في رحلة صعبة إلى فالنسيا، حيث يحل ضيفاً على أحد الفرق العنيدة في «الليغا»، وفي آخر بروفة للملكي قبل مباراة الكلاسيكو، الأربعاء المقبل، في كاتالونيا ضد الغريم التقليدي برشلونة في ملعب «كامب نو».

وكان ريال مدريد قد استفاد معنوياً من مباراته الأخيرة في بلجيكا، في ختام دور المجموعات بأبطال أوروبا أمام مضيفه كلوب بروج، حيث فاز عليه 3-1 بتشكيلة غلب عليها البدلاء، تحضيراً لمواجهتين صعبتين في «الليغا»، حيث خلت من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والويلزي غاريث بايل، والمدافعين دانيال كارفاخال وناتشو.

ويطمح الفريق الملكي إلى العودة من رحلته فالنسيا، وفي جعبته النقاط الثلاث، لكن مضيفه (الثامن برصيد 26 نقطة) لن يكون لقمة سائغة، لاسيما بعدما خطف بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي الأبطال من فك «الأسد الهولندي»، أياكس أمستردام، بالفوز عليه بهدف دون مقابل في عرينه (يوهان كرويف ارينا).

بدوره، يأمل إشبيلية (الثالث بـ31 نقطة) المحافظة على فارق النقاط الثلاث على أقل تقدير، فيما لو نجح في الفوز على فياريال (13 بـ19 نقطة).

استفاد برشلونة بطل الدوري من زيادة 12 مليون يورو على حصته لتصل إلى 166.5 مليون يورو عن عائدات الموسم الماضي، بينما حصل الريال على 155.3 مليون يورو.

50 %

من عائدات «الليغا» توزع بالتساوي بين الفرق، والنصف الآخر بحسب النتائج والتأثير ومكانة الفريق في آخر 5 مواسم.