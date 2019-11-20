إيطاليا تنهي تصفيات أوروبا بالعلامة الكاملة

المصدر: روما - أ.ف.ب

عزز منتخب إيطاليا صدارته لمجموعته العاشرة وحقق العلامة الكاملة، بعدما كان ضمن تأهله لنهائيات كأس أوروبا 2020، باكتساحه ضيفه أرمينيا بنتيجة 9-1، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات. وبحسب وكالة «أوبتا» للإحصاءات، فهي المرة الأولى التي يسجل فيها منتخب إيطاليا تسعة أهداف منذ أغسطس 1948، وفوزه على الولايات المتحدة 9-صفر، ضمن أولمبياد لندن، علماً بأن أكبر انتصار للآزوري يعود إلى عام 1928، بفوزه على مصر 11-3 في أولمبياد أمستردام.

وهو الفوز الحادي عشر توالياً، منها 10 في التصفيات، بإشراف المدرب روبرتو مانشيني في إنجاز غير مسبوق، لترفع إيطاليا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 30 نقطة بالتمام والكمال، بفارق 12 نقطة عن فنلندا الثاني.