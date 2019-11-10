تعرف إلى موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخوض متصدر الدوري الإنجليزي فريق ليفربول، اليوم، اختباراً حقيقياً أمام حامل اللقب فريق مانشستر سيتي، في مباراة ينتظرها الكثير من عشاق الكرة العالمية، نظراً لما قدمه الفريقان في البطولات الأوروبية المواسم الماضية، خصوصاً ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وبطل السوبر الأوروبي والمتصدر الحالي للبطولة، والفريق الوحيد الذي لم يخسر في البطولة حتى الآن.

ويتصدر ليفربول صدارة البطولة برصيد 31 نقطة مقابل 25 نقطة، والذي يحتل المركز الرابع حالياً عقب فوز ليستر سيتي وتشيلسي أمس ووصولهما إلى النقطة 26 في جدول الترتيب، وسيتقابل الفريقان اليوم في ختام الجولة 12 من البطولة في ملعب أنفيلد الساعة 8:30 بتوقيت الإمارات.

وينتظر عشاق الكرة العربية المباراة اليوم لمشاهدة نجم الكرة المصرية محمد صلاح، الذي سيخوض مواجهة أمام النجم الجزائري رياض محرز.