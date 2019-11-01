محمد صلاح وماني بين 4 نجوم في قائمة "مدريد 2020".. ملايين بيريز تتدفق

المصدر: محمد الحتو – دبي

يبث المستوى الفني لفريق ريال مدريد القلق إلى أنصاره لتباين أداء لاعبيه بين مباراة وأخرى في الموسم الحالي، على الرغم من صرف النادي نحو 300 مليون يورو أبرم خلالها صفقات مهمة يتصدرها النجم البلجيكي إدين هازارد بـ100 مليون يورو، لكن يبدو أن "الميرينغي" ما زال يبحث عن هويته الحقيقية بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي جلس أخيراً مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز وأفضت الجلسة عن قائمة بأربعة نجوم مطلوبين لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "دياريو غول" الإسبانية، أمس الخميس، عن القائمة التي يعمل عليها مجلس إدارة ريال مدريد منذ الآن، وتضم فتى باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي (القيمة السوقية 200 مليون يورو)، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا (75 مليون يورو)، ونجمي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح (القيمة السوقية 150 مليون يورو) والسنغالي ساديو ماني (120 مليون يورو).

وقالت الصحيفة على حسابها في "تويتر": "رئيس ريال مدريد بيريز يدرس ضخ استثمارات ضخمة في الموسم المقبل لتعزيز كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لإقناع الجمهور المدريدي بفريق قادر على الفوز بكل البطولات المحلية والأوروبية، وهناك قائمة مختصرة في صيف 2020 تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام مجلس الإدارة الذي يجمع على ضم أبرز هؤلاء النجوم الأربعة كيليان مبابي لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة".

وبعد رحيل "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو عانى النادي الملكي الأمرين في تعويض قيمة فنية وماكينة تهديف لا تتوقف، الأمر الذي دفع بيريز في الموسم الحالي إلى التعاقد مع هازارد أملاً في إخماد ثورة الجمهور المدريدي الذي لايزال قلقاً على مستوى الفريق رغم حلوله في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة متأخراً بقارق نقطة واحدة عن برشلونة.

وأمام تقرير الصحيفة الإسبانية يتساءل الجمهور حول إمكانية انضمام محمد صلاح للنادي الملكي في ظل الإمكانات التي يتمتع بها والقيمة السوقية التي بلغها وتقدر بـ150 مليون يورو، وهل يشهد عشاق الملكي صفقتين مدويتين بجمع صلاح وماني في مدريد 2020؟.