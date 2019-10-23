رسمياً.. «الكلاسيكو» 18 ديسمبر

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنه حدد 18 ديسمبر المقبل، موعداً جديداً لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي كانت مقررة في 26 الجاري، وتأجلت بسبب أعمال العنف في إقليم كاتالونيا. وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أنه تم اتخاذ القرار «بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة». وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب الثاني، «كامب نو» في 26 الجاري، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجاً على سجن تسعة قياديين انفصاليين، ما بين تسعة و13 عاماً، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وكانت رابطة الدوري طلبت الاسبوع الماضي من الاتحاد المحلي نقل المباراة المرتقبة الى العاصمة «بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا»، قبل أن تعلن عن تأجيلها، وطلبت من الناديين «الاتفاق على موعد جديد للمباراة»، مع تحديد مهلة حتى يوم الاثنين الماضي.

لكن الغريمين التقليديين توصلا بسرعة إلى اتفاق حول الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي كان اقترحه النادي الكاتالوني على لجنة المسابقات قبل أن يعتمده الاتحاد اليوم. والتاريخ المعتمد هو يوم أربعاء، وسيشهد منافسات كأس الملك، لكن برشلونة وريال مدريد معفيان من الدور الأول من المسابقة المحلية.