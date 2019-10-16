بولت ضيف شرف في افتتاح استاد «أولمبياد 2020»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

سيكون العدّاء الجامايكي الأسطورة، يوسين بولت، الفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية في منافسات ألعاب القوى، الاثنين المقبل، ضيف شرف حفل افتتاح الاستاد الوطني الجديد في اليابان، الذي يعد أهم المنشآت الجديدة في أولمبياد طوكيو 2020.

وكشفت اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد، أمس، عن حضور بولت لمراسم الافتتاح لكن دون الخوض في المزيد من التفاصيل. وتبلغ سعة الاستاد 68 ألف مشجع، علماً بأنه تم بناؤه في موقع الاستاد الأولمبي الذي شُيد عام 1964.

وسيكون أول حدث رياضي يحتضنه الاستاد الوطني باليابان، المباراة النهائية لبطولة كأس إمبراطور اليابان في الأول من يناير 2020.

وتقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 في طوكيو بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، وتليها دورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة (بارالمبياد طوكيو)ـ بين 25 أغسطس والسادس من سبتمبر.