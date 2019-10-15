محمد صلاح لا يمثل في إعلانات مصر.. شاهد المفاجأة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف شبيه النجم المصري محمد صلاح في مصر أحمد بهاء، عن مفاجأة يعرفها الشارع المصري لأول مرة عن قيامه هو بالتواجد في الاعلانات التي تصور في مصر نتيجة انشغال النجم المصري، حيث قامه بهاء بالظهور في أكثر من إعلان من بعد بينما يقوم النجم المصري بالتصوير في إنجلترا وهو ما يؤكد قوة الإنتاج الذي لم يلاحظه أياً من متابعي النجم المصري.

وأكد شبيه اللاعب إنه يقوم بدور محمد صلاح في الكثير من الإعلانات من ضمنها إعلان فودافون الأخير وإعلان بيبسي .. حيث يصور صلاح الجزء الخاص به في انجلترا بينما يصور بهاء الجزء المتبقي من التصوير في مصر، وذلك لانشغال النجم المصري محمد صلاح بالمباريات وعدم تمكنه من الحضور.

وكشف بهاء عن موهبته في كرة القدم خلال لقاءه التلفزيوني على قناة “النهار” المصرية، وأن عدداً من الجمهور وضع صورته من قبل مع محمد صلاح، معلقين عليها أثناء عدم أداء اللاعب المصري بشكل جيد في المباريات “يا ترى مين بيلعب أنا ولا هو”.