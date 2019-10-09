محمد صلاح مثل ميسي.. تصريح جديد من كلوب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب فريق ليفربول، الألمانى يورغن كلوب، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن أهمية النجم المصري، محمد صلاح، مع ليفربول لا تقل عن أهمية أسطورة الأرجنتين، ليونيل ميسي، مع فريقه برشلونة الإسباني.

ودائماً ما يمدح المدرب الألماني النجم المصري في مقابلاته وتصريحاته، وكان السبب الرئيس في تألق اللاعب بهذا الشكل اللافت مع الفريق الإنجليزي لموسمين متتاليين، حقق فيهما اللاعب الكثير من الألقاب الفردية، إضافة إلى تحقيق حلمه بالفوز بلقب دوري أوروبا، وأيضاً السوبر الأوروبي.

وقال كلوب: "محمد صلاح هو رجل ليفربول الأول، تماماً مثل ليونيل ميسي مع برشلونة، ولهذا السبب قررت التوقيع معه من روما الإيطالي".

وأضاف: "في روما سابقاً، رغم وجود دجيكو، كان محمد صلاح رجل المواقف الحاسمة، لم نكن نملك في ليفربول لاعباً بقيمته قبل التوقيع معه، لذلك أردنا البحث عن لاعب يمكنه أن يلعب الدور نفسه الذي يلعبه ميسي مع برشلونة".

وتابع: "قبل التوقيع معه كنت مقتنعاً بقدراته، لكنني لم أتوقع منه أن يفعل كل ذلك، وأعتقد أن محمد صلاح نفسه لم يكن يتوقع هذا النجاح مع ليفربول، لكن كل شخص لديه حلم يؤمن به، وقد ساعدناه على تحقيق هذا الحلم".