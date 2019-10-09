بالفيديو.. لاعبو منتخب عربي يسرقون أحذية من متجر بقيمة 3 آلاف دولار

المصدر: محمد الحتو - دبي

كشفت قناة "سيفن نيوز" الأسترالية عن فضيحة رصدتها كاميرات المراقبة داخل إحدى المتاجر، وضبط لاعبين في منتخب تونس يسرقون أحذية رياضية تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف دولار، وذلك خلال مشاركتهم في بطولة العالم لكرة القدم المصغرة "ميني فوت" المقامة في أستراليا.

وأظهر التقرير الذي بثته القناة، أمس الثلاثاء، ستة لاعبين يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخبها لكرة القدم المصغرة، ويقومون بسرقة الأحذية.

وبرز خلال التقرير محاولة مذيع القناة الحصول على رد من مسؤول بالمنتخب التونسي الذي رفض الخوض في الأمر مكتفياً بالقول: "لا أعلم بالحادثة"، في وقت قال صاحب المتجر إنه "تحدث مع المعنيين بعد الانتباه إلى الحادثة، لكنهم أنكروا قبل أن يقوموا بإرجاع ثمانية أحذية بعد تدخل الشرطة".

من جهتها، تناقلت الصحف التونسية الخبر، وحرصت "الشروق" على نشر "فيديو" للاعبي المنتخب يدافعون عن أنفسهم أمام ما أثير حول حادثة السرقة، ونفى اللاعبون قيام أحدهم بهذا الأمر، معتبرين أن الفيديو لا يوضح شيئا، رافضين مزاعم القناة الأسترالية وقال أحد اللاعبين: "لم يظهر احد منا وهو يخفي حذاء في حقيبة او داخل الملابس!"، مضيفا "إذا كان الأمر كذلك فمعنى الكلام أن أي شخص بإمكانه ان يسرق ويخرج من المتجر كيفما يشاء".

ولقي فيديو القناة رواجا بين الجماهير العربية التي تناولت الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي بقالب من السخرية، وشدد مغردون على ضرورة معاقبة اللاعبين المذنبين.

يذكر أن المنتخب التونسي ودع البطولة من الدور ثمن النهائي، عقب خسارته أمام المكسيك، أمس الثلاثاء، بسبعة أهداف نظيفة.